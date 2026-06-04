ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 17:56

Путин: РФ не отказывалась от контактов с ЕС, но они не хотят звонить и приезжать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Россия открыта к диалогу с Евросоюзом и никогда не прекращала попыток наладить контакты. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2026.

«Мы и не отказывались никогда от контактов с представителями Евросоюза, в том или в другом качестве», — подчеркнул глава государства.

По его словам, именно представители ЕС проявляют нежелание звонить или приезжать для переговоров, в том числе по украинскому вопросу. Президент подчеркнул, что для возобновления общения достаточно, чтобы европейская сторона проявила инициативу.

Путин: Россия, безусловно, готова и хочет договориться о мире с Украиной
Путин: Россия, безусловно, готова и хочет договориться о мире с Украиной

Также Путин высказался о потенциальном посредничестве ЕС в урегулировании кризиса. Глава государства провёл четкую грань между участием в диалоге и медиацией. По его мнению, для выполнения второй роли требуется незаинтересованная позиция.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ПМЭФ-2026
  • Путин
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar