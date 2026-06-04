Путин: Россия, безусловно, готова и хочет договориться о мире с Украиной

Россия готова к мирным договорённостям с Украиной на основе компромиссов, которые ранее обсуждались на встрече российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже. Об этом заявил президент РФ на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами, причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом [США Дональдом] Трампом в Анкоридже», — отметил Путин.

Президент отметил, что тогда перед Россией ставились вопросы, по которым Москва могла бы пойти на определённые компромиссы. Путин заявил, что наша страна согласна на те компромиссные решения, о которых шла речь в Анкоридже. При этом, подчеркнул он, для завершения конфликта необходимо согласие украинской стороны. По словам Путина, если Киев примет эти условия, конфликт подойдёт к завершению.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Россия готова продолжать переговоры на основе договорённостей, достигнутых в Анкоридже. В Москве связывают понятие «дух Анкориджа» с атмосферой доверия, которая, по оценке российских дипломатов, сложилась между Путиным и Трампом. Именно этот политический климат, как отмечалось, позволил согласовать на высшем уровне базовые подходы к возможному урегулированию украинского кризиса.

Напомним, 15 августа 2025 года на военной базе в Анкоридже на Аляске прошла первая очная встреча президентов России и США после возвращения Трампа в Белый дом. Переговоры с участием глав внешнеполитических ведомств длились около трёх часов и были посвящены урегулированию конфликта на Украине.