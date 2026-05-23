Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 мая, 09:28

МИД: Россия готова продолжить переговоры на основе договорённостей в Анкоридже

Россия выражает готовность продолжать переговорный процесс, опираясь на результаты саммита в Анкоридже. Об этом РИА «Новости» сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Мы открыты к продолжению переговоров на основе взаимопониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже», — сказал он.

Ушаков: «Дух Пекина» существует, в отличие от «духа Анкориджа»

Ранее сообщалось, что понятие «дух Анкориджа» в Москве связывают с атмосферой доверия, которая, по оценке российских дипломатов, сформировалась между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Именно этот политический климат позволил в ходе саммита на Аляске согласовать на высшем уровне базовые подходы к возможному урегулированию украинского кризиса.

Напомним, 15 августа 2025 года на военной базе в Анкоридже (Аляска) прошла первая очная встреча президентов США и России после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Переговоры, в которых также участвовали главы внешнеполитических ведомств, продлились около трёх часов и были посвящены урегулированию конфликта на Украине.

Милена Скрипальщикова
