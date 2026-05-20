Ушаков: «Дух Пекина» существует, в отличие от «духа Анкориджа»
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил на полях переговоров в Китае, что «дух Пекина» действительно существует — в отличие от «духа Анкориджа». Об этом он сказал, отвечая на на вопрос журналистов.
«Ну, наверное. «Дух Пекина» существует. Я не знаю про «дух Анкориджа», я ни разу не употреблял это словосочетание», — объяснил Ушаков в ответ на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что дух сотрудничества между РФ и Китаем — это реальность. Ушаков положительно оценил атмосферу визита Владимира Путина в Пекин 19–20 мая. Переговоры российского лидера с Си Цзиньпином, по словам помощника президента, проходят очень позитивно.
Напомним, встреча Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске состоялась 15 августа на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Тогда обсуждались способы урегулировать конфликт на Украине. Хотя Москва дала понять, что не откажется от своих задач СВО, Трамп признался, что не считает встречу с Путиным ошибкой.
