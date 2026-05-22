«Атмосфера между лидерами»: Рябков раскрыл секрет «духа Анкориджа»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Ведомостям» разъяснил, что Москва вкладывает в понятие «дух Анкориджа». По его словам, речь идёт об особой атмосфере доверия, сложившейся между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Именно эта атмосфера, по словам дипломата, позволила на прошлогоднем саммите на Аляске согласовать на высшем уровне базовые контуры урегулирования украинского кризиса. Россия, как подчеркнул Рябков, остаётся привержена этим договорённостям.

«Под «духом Анкориджа» мы подразумеваем атмосферу доверия, сложившуюся между президентами России и США, которая позволила в контексте прошлогоднего саммита на Аляске согласовать на уровне руководства стран базовые контуры урегулирования вокруг Украины, которым мы, со своей стороны, остаёмся привержены», – заявил замминистра.

Он подчеркнул, что терминология, которую используют в Вашингтоне, не имеет решающего значения. Куда важнее, что и в Кремле, и в Белом доме сохраняется взаимный настрой на совместную работу. Речь идёт не только о поиске выхода из украинского кризиса, но и о восстановлении полноценного, уважительного сотрудничества между двумя странами в целом.

Ранее Сергей Рябков опроверг слухи о замедлении диалога между Россией и Соединёнными Штатами. По его словам, интенсивность контактов на разных уровнях не даёт оснований для подобных выводов. Дипломат также подчеркнул, что нормализация международной обстановки невозможна без полноценного взаимодействия РФ и США на основе взаимоприемлемого баланса интересов.