«Не видим оснований»: Рябков опроверг слухи о затухании диалога России и США

Россия не находит причин утверждать, будто диалог с Соединёнными Штатами замедляется. Текущая динамика и интенсивность контактов на разных уровнях не дают поводов для подобных выводов, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Не видим оснований, учитывая текущую динамику и интенсивность контактов между Россией и США на разных уровнях, рассуждать о замедлении диалога», – указал дипломат в интервью «Ведомостям».

Рябков отметил, что, относительно быстро продвинувшись в прошлом году на направлениях, где многолетний простой наносил ущерб обеим сторонам, Москва и Вашингтон теперь переходят к решению более многоплановых проблем.

По словам Рябкова, сложно представить себе сценарий существенной нормализации ситуации в мире в отсутствие полноценного диалога и сотрудничества между Россией и США на основе взаимоприемлемого баланса интересов.

Он добавил, что здесь нет ничего невозможного, однако для успеха необходима политическая воля обеих стран и готовность трезво оценивать ситуацию, не встраивая её в искажённую геополитической конъюнктурой картинку, как поступала предыдущая американская администрация. При этом, подчеркнул Рябков, окончательное решение и выбор остаются за Вашингтоном.

Ранее Life.ru писал, что Минобрнауки допустило возобновление диалога с США по студенческим обменам. Этот вопрос поднимался во время мартовского визита депутатов Госдумы в Соединённые Штаты. Стороны достигли определённых договорённостей.