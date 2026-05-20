Минобрнауки допустило возобновление диалога с США по студенческим обменам

Минобрнауки России заявило о готовности вернуться к обсуждению договорённостей по студенческим обменам с США, достигнутых во время мартовского визита депутатов Госдумы в Соединённые Штаты. Об этом сообщили «Известиям» в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Россия продолжает придерживаться многовекторного подхода в международном сотрудничестве и готова развивать образовательные, научные и культурные связи, в том числе с США.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что депутаты ГД и американские конгрессмены обсуждали пилотный формат возобновления студенческих обменов.

«Мы говорили о том, чтобы возобновить обмен студентами. Разговор был о каком-то первом шаге, чтобы начать с одного вуза, а не сразу запускать массовые обмены», — отметила Журова.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что для всех студентов российских вузов введут три обязательных предмета — философию, историю России и основы российской государственности. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.