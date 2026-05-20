Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 05:20

Минобрнауки допустило возобновление диалога с США по студенческим обменам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Минобрнауки России заявило о готовности вернуться к обсуждению договорённостей по студенческим обменам с США, достигнутых во время мартовского визита депутатов Госдумы в Соединённые Штаты. Об этом сообщили «Известиям» в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Россия продолжает придерживаться многовекторного подхода в международном сотрудничестве и готова развивать образовательные, научные и культурные связи, в том числе с США.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что депутаты ГД и американские конгрессмены обсуждали пилотный формат возобновления студенческих обменов.

«Мы говорили о том, чтобы возобновить обмен студентами. Разговор был о каком-то первом шаге, чтобы начать с одного вуза, а не сразу запускать массовые обмены», — отметила Журова.

Минобрнауки ввело «день тишины» при зачислении в вузы
Минобрнауки ввело «день тишины» при зачислении в вузы

Ранее в Минобрнауки сообщили, что для всех студентов российских вузов введут три обязательных предмета — философию, историю России и основы российской государственности. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Минобрнауки РФ
  • США
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar