Минобрнауки ввело «день тишины» при зачислении в вузы

Минобрнауки России ввело «день тишины» при приёме в вузы. В этот день абитуриенты не смогут вносить изменения в заявление и согласие на зачисление. Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Омельчук, пишет РИА «Новости».

Омельчук пояснил, что в день, когда приёмные комиссии издают приказы о зачислении, поступающие получают чёткое понимание своего статуса. Дальнейшие изменения временно приостанавливаются. Это позволит абитуриентам спокойно планировать шаги, а комиссиям завершить процесс в упорядоченном режиме. Среди других нововведений — единый цифровой канал подачи документов через портал «Госуслуги».

Замглавы ведомства заявил, что это сделает поступление единообразным и сократит число ошибок. Также изменились правила для выпускников колледжей: внутренние экзамены они смогут сдавать только при условии продолжения обучения по профилю. Для иностранных абитуриентов появилось мобильное приложение RuiD. Вузам разрешили перераспределять места между квотами. Приём заявлений начнётся 20 июня.

«Чтобы сделать процесс поступления более предсказуемым и справедливым для абитуриентов, в этом году мы впервые установили так называемый день тишины», — сказал Омельчук.

Ранее сообщалось, что ежегодно в российских вузах предоставляется более 600 тысяч бесплатных мест для обучения. Университеты готовят выпускников с критическим мышлением и навыками командной работы. Ключевым направлением премьер-министр Михаил Мишустин назвал вовлечение вузов в решение задач научно-технологического и социально-экономического развития страны. Практическая подготовка студентов на предприятиях является приоритетной формой взаимодействия с работодателями, отметил премьер.