28 апреля, 13:09

Мишустин назвал количество бюджетных мест в вузах России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matej Kastelic

Ежегодно в российских вузах предоставляется более 600 тысяч бесплатных мест для обучения. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на открытии просветительского марафона «Знание. Первые» в Москве. Он подчеркнул, что университеты стремятся готовить выпускников, обладающих критическим мышлением, навыками работы с информацией, научного поиска и командной работы.

Глава правительства отметил, что ключевым направлением является вовлечение университетов, особенно региональных, в решение задач научно-технологического и социально-экономического прогресса страны. Цель состоит в том, чтобы выпускники приобретали более высокую конкурентоспособность на рынке труда.

«Всё это также с привлечением действующих компаний и корпораций. Их руководители сами отмечают, что практическая подготовка студентов на профильных предприятиях — это приоритетная форма взаимодействия образовательных учреждений и работодателей», — подчеркнул Мишустин.

Ранее сегодня сообщалось, что Мишустин открыл федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», который проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Гава правительства выступил перед участниками марафона с лекцией, посвящённой профессиональному развитию и возможностям самореализации в России.

Наталья Демьянова
