Мишустин дал старт федеральному просветительскому марафону «Знание. Первые»

Премьер-министр России Михаил Мишустин открыл федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», который проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Гава правительства выступил перед участниками марафона с лекцией, посвящённой профессиональному развитию и возможностям самореализации в России.

Мероприятие проходит на площадке московского «Манежа» с 28 по 30 апреля. В числе спикеров заявлены участники спецоперации, военные корреспонденты, представители власти, общественные деятели, учёные, спортсмены и деятели культуры. В рамках марафона участники обсуждают темы единства народов России, развития страны, образования и карьерных возможностей для молодёжи.

Проведение форума приурочено к предстоящему Дню коренных малочисленных народов России.

Ранее в Национальном центре «Россия» состоялся юбилейный V Съезд общества «Знание», где были приняты ключевые кадровые решения. Председателем Наблюдательного совета организации вновь избрали Сергея Кириенко. Его кандидатуру поддержал Координационный совет общества.