Сергей Кириенко единогласно переизбран главой набсовета общества «Знание»

В Национальном центре «Россия» проходит юбилейный V Съезд общества «Знание». Главные кадровые решения уже приняты: Сергей Кириенко переизбран председателем Наблюдательного совета. Его кандидатуру поддержал Координационный совет. Об этом сообщили в Telegram-канале «Знание.Новости».

Вместе с ним на посту заместителей остались Максим Орешкин, Дмитрий Чернышенко, Владимир Мединский и Андрей Фурсенко. Все они — ключевые фигуры в управлении страной, что подчёркивает высокий статус просветительской организации.

Также съезд единогласно переизбрал Максима Древаля на пост генерального директора. Кандидатуру главы общества выдвинула замминистра науки и образования Ольга Петрова, и делегаты поддержали её безоговорочно.

Новый срок полномочий Древаля составит пять лет. Это значит, что ближайшую половину десятилетия «Знание» продолжит развиваться под его руководством. Напомним, общество было перезапущено в 2021 году и с тех пор активно занимается просветительской деятельностью по всей России.

