Акция общества «Знание» раскрыла тайны космоса на своих лекциях

К 65-летию первого полёта Юрия Гагарина просветительское общество «Знание» организовало цикл тематических лекций. Мероприятия охватили Неделю космоса в России и прошли в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при участии действующих космонавтов, испытателей и профильных экспертов.

О космической подготовке и секретах Вселенной рассказали на лекциях Общества «Знание». Фото © Пресс-служба Общества «Знание»

Среди гостей лекций значились как школьники и студенты, так и работающая молодёжь, а также родители с представителями старшего поколения. Выступающие — от космонавтов до популяризаторов науки и отраслевых специалистов — знакомили аудиторию с наработками, техническими новинками и передовыми решениями российской космонавтики. По итогам акции насчитали примерно полторы тысячи встреч, которые суммарно привлекли 40 тысяч человек.

«В этом году мы уже в который раз проводим тематическую акцию ко Дню космонавтики. Для нашей страны, да и всего мира, это очень весомая дата, которая стала символом прорыва и дала импульс развития науки. Задача «Знания» — сформировать у молодежи целостное представление об историческом значении первого полёта человека в космос, и дать возможность испытать гордость за достижения отечественной науки и техники. Надеемся, что эти лекции вдохновят молодых людей на стремление к новым знаниям и великим свершениям», — сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный.

Наиболее запоминающимися для молодых людей стали диалоги с космонавтами. В частности, в профориентационном курсе «Россия – мои горизонты» общество организовало для петербургских школьников и студентов встречу с лётчиком-космонавтом Андреем Борисенко. В ХМАО – Югре выступил космонавт-испытатель Андрей Бабкин. Он описал свои трудовые будни, нюансы предстартовых тренировок и привёл малоизвестные сведения о космосе, а также объяснил, как сегодня пополняется отряд космонавтов. Герой России Александр Лазуткин рассказал жителям Еврейской автономной области, как ему удалось добиться мечты после трёх отказов при зачислении в отряд.

Для жителей Карачаево-Черкесии провели телемост с Героем России Олегом Артемьевым. С молодёжью Урала побеседовал Герой России Александр Карели, который вспоминал о своём первом полёте в 1992 году на корабле «Союз ТМ-14» и о выходе в открытый космос. Карели признался, что тогда осуществилась его давняя мечта, его накрыло огромное чувство ответственности, а главное — происходящее оказалось невероятно захватывающим, потому что одно дело учить теорию по книгам и совсем другое пережить всё самому.

Сотрудники Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Юлия Арефьева и Даниил Гамза познакомили студентов с новшествами на космодроме «Восточный» и с полным циклом жизни космической ракеты. Слушатели разобрались в конструкции ракет-носителей, в тонкостях подготовки к стартам и в отличительных чертах ракет семейства «Союз-2» от тяжёлой «Ангары-А5». Даниил Гамза выделил для ребят два уникальных объекта: трансбордерную галерею, а также мобильную башню обслуживания.

Встречи с отраслевыми специалистами не закончатся на этой неделе. В Татарстане ожидаются выступления лётчика-космонавта Александра Лазуткина и сотрудника Роскосмоса Шакира Бабаева. Помимо стандартных лекций, акция включала и необычные форматы: в Самарской области лектор Павел Покровский представил молодёжи новую книгу «Космические первопроходцы», а в Кабардино-Балкарской Республике организовали «Галактические игры: от земли до звёзд».

На территории особой экономической зоны «Алабуга» после выступления начальника Управления воспитания Министерства образования и науки Татарстана Айгуль Кашаповой студенты собственноручно запустили учебную ракету, которую сделали сами. В Адыгее показали фильм под названием «От первых шагов до бесконечных границ: история и будущее». В Саратовской области лекции провели прямо на месте приземления Гагарина в Энгельсском районе.

В Красноярском крае, в Енисейском историко-архитектурном музее-заповеднике имени Кытманова, астроном-любитель Максим Бочаров не только сообщил свежие космические факты, но и дал ребятам шанс понаблюдать за небесными объектами в телескоп. Бочаров поделился, что на своих лекциях он вместе со слушателями подкрепляет теорию реальными наблюдениями Луны в разных фазах, планет Солнечной системы, галактик, туманностей, рассеянных и шаровых звёздных скоплений. По его мнению, такие открытые наблюдения позволяют прикоснуться к космическим чудесам и каждый раз открывать для себя нечто новое.

Просветительская акция общества «Знание», приуроченная ко Дню космонавтики, будет идти до 19 апреля. Любой человек может провести тематическое занятие, взяв готовые материалы из Библиотеки лекций: «Космический путь России», «Первый выход человека в открытый космос», «Животные как первооткрыватели космического пространства», «108 минут, которые изменили мир», а также квиз ко Дню космонавтики. Со всеми активностями можно ознакомиться на сайте организации.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» появилась возможность подать заявку на вступление в отряд космонавтов. «Роскосмос» открыл новый сервис по приёму заявок. Попытать удачу можно до 30 июня 2026 года. Среди требований к кандидатам: российское гражданство, возраст до 35 лет, вес от 50 до 90 кг, рост от 150 до 190 см, высшее образование, стаж работы по специальности не менее трёх лет и владение иностранными языками.