Цены улетели в космос: ЛДПР потребовала от ФАС обуздать вузы, поднявшие стоимость учёбы на 200%

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому. Политик просит проверить обоснованность резкого удорожания обучения в российских высших учебных заведениях и взять цены на платное образование под ежегодный жёсткий контроль.

Поводом для беспокойства стали данные Министерства образования и науки РФ. В 2025 году стоимость первого курса для новичков выросла в среднем на 12% по сравнению с 2024-м. Ещё тревожнее ситуация с теми, кто уже учится: законодательство позволяет поднимать плату только в пределах инфляции, однако для студентов 2022 года зачисления совокупный рост достиг примерно 30%.

«Мы призываем ФАС к тотальной проверке роста стоимости обучения в российских высших учебных заведениях. Каждый ребёнок в стране должен иметь шанс учиться в лучшем вузе страны», — цитирует Слуцкого ТАСС.

Соинициатором проверки выступил глава молодёжной организации ЛДПР Марат Шипов. По его данным, на некоторых направлениях вузы проигнорировали нормы закона и взвинтили ценники на 60%, а кое-где — на все 100 и даже 200 процентов.

«Цифры наглядно показывают, что множество вузов по всей стране игнорируют нормы закона... Мы, в ЛДПР, с этим категорически не согласны», — заявил Шипов.

Партия настаивает, что рост стоимости должен жёстко привязываться к официальной инфляции, а к нарушителям необходимо применить реальные штрафные санкции.

