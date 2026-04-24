Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские лидеры и Владимир Зеленский стремятся отвлечь США от договоренностей, достигнутых в Анкоридже. По его словам, европейцы и экс-комик активно работают над тем, чтобы изменить курс, намеченный американской стороной, и продолжают преследовать свои цели по ослаблению геополитических противников.

«Скоро будем отмечать первую годовщину встречи в Анкоридже. За этот период европейцы — надо отдать должное их наглости — вместе с Зеленским проделали большую работу, чтобы сбить американцев с их курса, который был нами принят, и продолжать свои игры по уничтожению геополитического конкурента», — сказал Лавров в ходе встречи с представителями российских НКО.

Он отметил, что Россия ценит позицию США, которые, по его мнению, публично озвучивают причины событий и предпринимают конкретные действия, включая отказ от расширения НАТО, в соответствии с договорённостями, достигнутыми на встрече на Аляске.

Лавров ранее также заявил, что страны Запада объявили России открытую войну. Как пояснил руководитель внешнеполитического ведомства, в период после создания ООН и ОБСЕ, а также после того, как перестал существовать Советский Союз, возможности для спокойного сожительства с западными партнёрами и тем более для совместных усилий казались ему и его коллегам вполне осуществимыми, но сейчас все эти ожидания окончательно канули в Лету.