Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 16:12

Лавров: Страны Запада объявили России открытую войну

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Западные страны вступили в прямое противоборство с Россией, превратив киевский режим и украинское государство в инструмент для нанесения удара по нашей стране. Такую оценку ситуации озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с руководителями отечественных некоммерческих организаций.

Как пояснил руководитель внешнеполитического ведомства, в период после создания ООН и ОБСЕ, а также после того, как перестал существовать Советский Союз, возможности для спокойного сожительства с западными партнёрами и тем более для совместных усилий казались ему и его коллегам вполне осуществимыми, но сейчас все эти ожидания окончательно канули в Лету.

«Нам объявлена открытая война», — отметил он.

Глава МИД зафиксировал, что в сложившихся обстоятельствах киевский режим выполняет функцию наконечника, а украинское государство бесцеремонно используется западными силами в роли геополитического тарана.

Додик: НАТО на Балканах отрабатывало планируемое нападение на Россию

А ранее Лавров заявил, что РФ не «обезьянничает» за НАТО. Он отметил, что эмиссары ЕС агитируют третьи страны сворачивать любые контакты с Москвой. В отличие от членов альянса, представители России никогда не ездят по странам с агитацией против каких либо государств.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar