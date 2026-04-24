Западные страны вступили в прямое противоборство с Россией, превратив киевский режим и украинское государство в инструмент для нанесения удара по нашей стране. Такую оценку ситуации озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с руководителями отечественных некоммерческих организаций.

Как пояснил руководитель внешнеполитического ведомства, в период после создания ООН и ОБСЕ, а также после того, как перестал существовать Советский Союз, возможности для спокойного сожительства с западными партнёрами и тем более для совместных усилий казались ему и его коллегам вполне осуществимыми, но сейчас все эти ожидания окончательно канули в Лету.

«Нам объявлена открытая война», — отметил он.

Глава МИД зафиксировал, что в сложившихся обстоятельствах киевский режим выполняет функцию наконечника, а украинское государство бесцеремонно используется западными силами в роли геополитического тарана.

А ранее Лавров заявил, что РФ не «обезьянничает» за НАТО. Он отметил, что эмиссары ЕС агитируют третьи страны сворачивать любые контакты с Москвой. В отличие от членов альянса, представители России никогда не ездят по странам с агитацией против каких либо государств.