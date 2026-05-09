9 мая, 18:36

Лавров: Если США не могут продвигать соглашения Аляски, то это не проблема РФ

Обложка © Life.ru

Неспособность США продвигать достигнутые на Аляске договорённости не является проблемой российской стороны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Министр напомнил, что Россия приняла предложение США на саммите в Анкоридже.

«Если американские наши коллеги считают, что у них нет возможности продвигать эту договорённость, это не наша проблема», — сказал Лавров.

Лавров: Россия открыта к диалогу с США по украинскому урегулированию

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может отказаться от участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Глава американской дипломатии заявил, что переговорный процесс пока не дал явных успехов. Между тем Путин поддержал предложение Трампа о паузе в боевых действиях на три дня — с 9 по 11 мая. Кроме того, стороны согласовали обмен пленными в соотношении 1000 на 1000.

Александра Мышляева
