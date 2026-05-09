Лавров: Если США не могут продвигать соглашения Аляски, то это не проблема РФ

Неспособность США продвигать достигнутые на Аляске договорённости не является проблемой российской стороны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Министр напомнил, что Россия приняла предложение США на саммите в Анкоридже.

«Если американские наши коллеги считают, что у них нет возможности продвигать эту договорённость, это не наша проблема», — сказал Лавров.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может отказаться от участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Глава американской дипломатии заявил, что переговорный процесс пока не дал явных успехов. Между тем Путин поддержал предложение Трампа о паузе в боевых действиях на три дня — с 9 по 11 мая. Кроме того, стороны согласовали обмен пленными в соотношении 1000 на 1000.