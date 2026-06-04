Президент России Владимир Путин высказался о потенциальном посредничестве Евросоюза в урегулировании кризиса. Его слова прозвучали на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств, в рамках ПМЭФ.

Глава государства провёл четкую грань между участием в диалоге и медиацией. По его мнению, для выполнения второй роли требуется незаинтересованная позиция.

«Ну каким же посредником может быть Евросоюз или отдельные страны Евросоюза, когда они напрямую содействуют стране, с которой у нас напряженный конфликт?» — заявил российский лидер. Он подчеркнул, что Брюссель не остается в стороне от противостояния.

Таким образом, прямая поддержка Киева исключает возможность нейтрального арбитража со стороны европейских структур. Инициативы сообщества по мирному процессу в подобных условиях теряют необходимую беспристрастность.

В последние недели тема возможных переговоров между Россией и Евросоюзом заметно оживилась. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конкретных предложений от Брюсселя пока не поступало, хотя сам факт дискуссий в европейском экспертном сообществе в Кремле воспринимают положительно. Тем временем глава дипломатии ЕС Кая Каллас, реагируя на идею Владимира Путина привлечь экс-канцлера Герхарда Шрёдера как посредника, заявила о ловушке, якобы нацеленной на раскол союза, и пообещала, что ЕС выберет переговорщика самостоятельно. Однако до сих Брюссель не смог никого предложить.