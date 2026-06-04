ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 17:46

Помогают Киеву и хотят мирить: Путин объяснил, почему Европа не годится в посредники

Путин: Евросоюз не может быть посредником по Украине из-за отсутствия нейтралитета

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин высказался о потенциальном посредничестве Евросоюза в урегулировании кризиса. Его слова прозвучали на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств, в рамках ПМЭФ.

Глава государства провёл четкую грань между участием в диалоге и медиацией. По его мнению, для выполнения второй роли требуется незаинтересованная позиция.

«Ну каким же посредником может быть Евросоюз или отдельные страны Евросоюза, когда они напрямую содействуют стране, с которой у нас напряженный конфликт?» — заявил российский лидер. Он подчеркнул, что Брюссель не остается в стороне от противостояния.

«Немного в Европе таких»: Путин назвал Шрёдера одним из лучших госдеятелей Германии
«Немного в Европе таких»: Путин назвал Шрёдера одним из лучших госдеятелей Германии

Таким образом, прямая поддержка Киева исключает возможность нейтрального арбитража со стороны европейских структур. Инициативы сообщества по мирному процессу в подобных условиях теряют необходимую беспристрастность.

В последние недели тема возможных переговоров между Россией и Евросоюзом заметно оживилась. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конкретных предложений от Брюсселя пока не поступало, хотя сам факт дискуссий в европейском экспертном сообществе в Кремле воспринимают положительно. Тем временем глава дипломатии ЕС Кая Каллас, реагируя на идею Владимира Путина привлечь экс-канцлера Герхарда Шрёдера как посредника, заявила о ловушке, якобы нацеленной на раскол союза, и пообещала, что ЕС выберет переговорщика самостоятельно. Однако до сих Брюссель не смог никого предложить.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ПМЭФ-2026
  • Путин
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar