Президент России высказался о статусе Евросоюза как возможного посредника в урегулировании конфликта между РФ и Украиной. Российский лидер отметил, что между прямым участием в обсуждениях и медиацией есть принципиальная разница. Посредническая миссия требует сохранения нейтральной позиции.

Евросоюз не может претендовать на эту роль, так как напрямую содействует государству, с которым у Москвы конфликт. «Где же тут нейтралитет?» — задался вопросом глава государства на встрече руководителями ведущих мировых информационных агентств, проходящей в рамках ПМЭФ.

Также Путин прокомментировал реакцию общественности на упоминание бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера как возможного посредника в переговорах РФ и ЕС. В информационном поле разгорелась бурная полемика с утверждениями, что политик является другом главы России.

Путин опроверг такую трактовку. Он назвал Шрёдера не приятелем, а немецким государственным деятелем, причём одним из лучших.

«Потому что у него есть своя позиция и мужество её отстаивать. Немного в Европе таких политиков», — сказал Путин.

В качестве потенциальных посредников, по словам российского лидера, стоит рассматривать лишь тех фигурантов, которым доверяют обе договаривающиеся стороны.

Герхард Шрёдер был федеральным канцлером Германии с 1998 по 2005 год. После завершения политической карьеры он активно призывал не прекращать диалог с Россией, что вызывало критику в его адрес на родине. В последнее время Шрёдер остаётся значимой фигурой в политических дискуссиях ФРГ именно благодаря своей неизменной позиции относительно отношений с Москвой.