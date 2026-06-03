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3 июня, 13:32

Кремль отреагировал на приезд Шрёдера в Россию: «Всегда рады гостям»

Песков заявил, что Кремль позитивно оценивает визит Шрёдера

Кремль позитивно оценивает визит бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили представителя Кремля, как Москва относится к приезду немецкого политика.

«Позитивно, мы всегда рады видеть гостей», — сказал Песков. Других деталей о программе визита Шрёдера он не привёл.

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Герхард Шрёдер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год. После ухода из политики он неоднократно выступал за сохранение диалога с Россией, из-за чего подвергался критике в Германии. В последние годы фигура Шрёдера остаётся заметной в немецкой политической дискуссии именно из-за его позиции по отношениям с Москвой.

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Марина Фещенко
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