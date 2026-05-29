Президент России Владимир Путин объяснил, почему назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера лучшим кандидатом на роль переговорщика от Евросоюза. По его словам, этому человеку можно доверять, а в сложных дипломатических манёврах это решающее качество.

Лидер РФ отметил, что их связывают тёплые дружеские отношения. Однако из-за этого на Шрёдера вешают «ярлыки».

«Да, мы с ним дружим, а что здесь скрывать? Что здесь плохого? Разве это плохо? Ну это вызывает известное доверие», — объяснил российский лидер.

Несмотря на это, Шрёдер всегда жёстко стоял на страже интересов немецкого народа. Путин особо это подчеркнул, заметив, что хочет, чтобы такую позицию знали и в России, и в Германии.

Будущее прямого диалога между Россией и ЕС выглядит неопределённо. В Кремле указывают на отсутствие конкретных предложений от Брюсселя, тогда как в Евросоюзе размышляют над возможными рамками переговоров. Главный камень преткновения — фигура посредника: инициативу Москвы привлечь экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в Европе отвергли. А глава еевропейской дипломатии Кая Каллас обозначила условия (прекращение огня и отвод войск), которые в России сочли неприемлемыми.