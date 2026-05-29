«Ему там всякие ярлыки вешают»: Путин назвал Шрёдера другом
Путин: Дружба со Шрёдером вызывает доверие, и в этом нет ничего плохого
© ТАСС / Владимир Родионов
Президент России Владимир Путин назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера своим другом. Соответствующее заявление глава государства сделал на пресс-конференции в Астане.
«Ему там всякие ярлыки вешают, что он мой друг и так далее. Да, мы с ним дружим, а что здесь скрывать? Что здесь плохого? Разве это плохо?», — сказал российский лидер журналистам.
Ранее Путин говорил, что считает бывшего канцлера Германии предпочтительной фигурой для возможных переговоров между Россией и Евросоюзом. При этом президент подчёркивал, что окончательный выбор остаётся за европейцами. Тем временем среди вероятных претендентов в качестве переговорщика называют Антониу Кошту, Саули Ниинисте, Александра Стубба, Жан-Клода Юнкера, Ангелу Меркель и Марио Драги.
