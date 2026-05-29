Путин: В Европе были и позитивные отклики на кандидатуру Шрёдера
Президент России Владимир Путин заявил, что в Европе по-разному отреагировали на кандидатуру Герхарда Шрёдера как возможного переговорщика с Москвой.
«Была и положительная реакция, и отрицательная. Но и положительная была тоже», — сказал Путин.
Ранее Путин говорил, что считает бывшего канцлера Германии предпочтительной фигурой для возможных переговоров между Россией и Евросоюзом. При этом президент подчёркивал, что окончательный выбор остаётся за европейцами. Тем временем среди вероятных претендентов в качестве переговорщика называют Антониу Кошту, Саули Ниинисте, Александра Стубба, Жан-Клода Юнкера, Ангелу Меркель и Марио Драги.
