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Регион
5 июня, 04:30

Депутат Рады Дубинский назвал письмо Зеленского Путину «картой агонии»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал письмо главаря киевского режима Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину очередной «картой агонии». Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По мнению парламентария, экс-комик использует это обращение как очередной политический ход. Дубинский также заявил, что Зеленский делает всё, чтобы конфликт на Украине не завершался.

«Письмо Зеленского Путину — это ещё одна карта агонии, которую Зеленский достаёт из пустых рукавов», — написал Дубинский.

Песков: Путин пока не ознакомился с открытым письмом Зеленского
Песков: Путин пока не ознакомился с открытым письмом Зеленского

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Сибига заявил о намерении Киева направить послание Зеленского Путину через дипломатические каналы. Министр говорил, что украинская сторона рассчитывает на конструктивный ответ. Текст письма открыто опубликовали. В нём говорится о готовности Киева к полной остановке боевых действий на период диалога. Также украинская сторона предложила провести обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех».

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Антон Голыбин
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