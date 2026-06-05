Своим хамским «открытым письмом» Владимир Зеленский подтвердил, что на самом деле он не хочет мира, потому что в таком стиле не пишут предложения о встрече. Об этом в беседе с Life.ru заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, главарь киевского режима таким обращением выразил неуважение к собственному народу, который он должен представлять.

Если ты пишешь от народа, то ты должен с уважением отнестись к самому народу, который ты представляешь. Такое впечатление, что писал он, извините за выражение, тем же способом, что и играл на пианино, криворожское быдло. И он считает, что будет ответ? Нет. Пускай он попытается в таком же стиле написать Трампу. Владимир Олейник Бывший депутат Верховной рады

Олейник подчеркнул, что в этом письме только формально есть предложение достичь мира, на деле же — его содержание о продолжении конфликта. Экс-нардеп признался: ему стыдно из-за того, Зеленский представляет интересы части населения Украины.

Это оскорбительный подход. Он пишет, а мне стыдно. Наверное, Зеленский решил опубликовать это письмо именно во время выступления Владимира Путина по приколу. Указ о том, что он разрешает провести парад — тоже по приколу. Это с телеканала «95-й квартал». Владимир Олейник Бывший депутат Верховной рады

Экс-нардеп считает, что в случае Зеленского пора подключать специалистов в области психиатрии, поскольку сначала бывший комик сам себе законодательно прещает вести переговоры, а затем на них же настаивает. Теперь же в ход пошло откровенное хамство — и встретиться с Путиным он хочет, просто чтобы продолжить свой «хамский стендап». Всё потому, что Зеленский никогда и не был президентом, говорит Олейник. Он просто пытался играть роль.