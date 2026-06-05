Писал тем же, чем играл на рояле? Экс-нардеп отчитал «криворожское быдло» Зеленского за «открытое письмо»
Экс-депутат Рады Олейник назвал Зеленского криворожским быдлом из-за письма в РФ
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Своим хамским «открытым письмом» Владимир Зеленский подтвердил, что на самом деле он не хочет мира, потому что в таком стиле не пишут предложения о встрече. Об этом в беседе с Life.ru заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, главарь киевского режима таким обращением выразил неуважение к собственному народу, который он должен представлять.
Если ты пишешь от народа, то ты должен с уважением отнестись к самому народу, который ты представляешь. Такое впечатление, что писал он, извините за выражение, тем же способом, что и играл на пианино, криворожское быдло. И он считает, что будет ответ? Нет. Пускай он попытается в таком же стиле написать Трампу.
Олейник подчеркнул, что в этом письме только формально есть предложение достичь мира, на деле же — его содержание о продолжении конфликта. Экс-нардеп признался: ему стыдно из-за того, Зеленский представляет интересы части населения Украины.
Это оскорбительный подход. Он пишет, а мне стыдно. Наверное, Зеленский решил опубликовать это письмо именно во время выступления Владимира Путина по приколу. Указ о том, что он разрешает провести парад — тоже по приколу. Это с телеканала «95-й квартал».
Экс-нардеп считает, что в случае Зеленского пора подключать специалистов в области психиатрии, поскольку сначала бывший комик сам себе законодательно прещает вести переговоры, а затем на них же настаивает. Теперь же в ход пошло откровенное хамство — и встретиться с Путиным он хочет, просто чтобы продолжить свой «хамский стендап». Всё потому, что Зеленский никогда и не был президентом, говорит Олейник. Он просто пытался играть роль.
Напомним, накануне было опубликовано письмо Зеленского к Путину. В нём говорится, что Киев хочет завершить конфкликт. Глава МИД Украины Дмитрий Сибига сообщил, что послание направят российскому лидеру через дипломатические каналы. Министр подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на конструктивный ответ. Однако тон письма можно назвать хамским. Эксперты считают, что экс-комик использует это обращение исключительно как очередной политический ход. В Кремле подтвердили, что президент России уже ознакомился с текстом «открытого письма» Зеленского, которое было опубликовано в СМИ.
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