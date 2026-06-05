«Высшая неблагодарность»: на Западе резко оценили слова Зеленского в письме Путину

Журналист Алекс Христофору заявил, что Владимир Зеленский сделал выпад в адрес США в своём письме президенту России Владимиру Путину. Об этом он сказал в эфире своего YouTube-канала.

Речь идёт о заявлении Зеленского о готовности начать переговоры с Путиным для завершения конфликта, не дожидаясь, пока Вашингтон урегулирует все мировые кризисы.

Христофору расценил такую формулировку как укол в сторону США и президента Дональда Трампа. По его мнению, для Киева это рискованная позиция, поскольку именно американская поддержка остаётся одним из ключевых факторов для Украины.

«Это своего рода выпад в адрес США. Он высокомерно себя ведет, уколол Штаты и Трампа. Не очень хорошая идея, ведь именно они удерживают Киев на плаву. Высшая степень неблагодарности со стороны Зеленского. <…> Избалованный актер», — сказал журналист.

Накануне на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ Путин заявил, что полномочия Зеленского как президента истекли два года назад. Российский лидер также подчеркнул, что Москва может подписывать документы только с легитимными лицами.