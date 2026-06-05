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Регион
5 июня, 08:35

«Высшая неблагодарность»: на Западе резко оценили слова Зеленского в письме Путину

Журналист Христофору назвал письмо Зеленского Путину выпадом против США

Обложка © Gettyimages / Anadolu , © Life.ru

Обложка © Gettyimages / Anadolu , © Life.ru

Журналист Алекс Христофору заявил, что Владимир Зеленский сделал выпад в адрес США в своём письме президенту России Владимиру Путину. Об этом он сказал в эфире своего YouTube-канала.

Речь идёт о заявлении Зеленского о готовности начать переговоры с Путиным для завершения конфликта, не дожидаясь, пока Вашингтон урегулирует все мировые кризисы.

Христофору расценил такую формулировку как укол в сторону США и президента Дональда Трампа. По его мнению, для Киева это рискованная позиция, поскольку именно американская поддержка остаётся одним из ключевых факторов для Украины.

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«Это своего рода выпад в адрес США. Он высокомерно себя ведет, уколол Штаты и Трампа. Не очень хорошая идея, ведь именно они удерживают Киев на плаву. Высшая степень неблагодарности со стороны Зеленского. <…> Избалованный актер», — сказал журналист.

Ранее Зеленский опубликовал на своём сайте письмо, в котором предложил Путину личную встречу . В Кремле заявили, что видели этот документ, но президент России пока не успел с ним ознакомиться. Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что Путин неоднократно говорил о готовности встретиться в Москве.

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Накануне на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ Путин заявил, что полномочия Зеленского как президента истекли два года назад. Российский лидер также подчеркнул, что Москва может подписывать документы только с легитимными лицами.

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Марина Фещенко
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