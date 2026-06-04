Песков: Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов по поводу «открытого письма».
«Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», — сказал представитель Кремля.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Сибига сообщил, что Киев намерен направить послание от Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину через дипломатические каналы. Министр подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на конструктивный ответ. Само письмо было открыто опубликовано, в нём говорится, что Киев готов к полной остановке боевых действий на период диалога. Также украинская сторона предлагает провести обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех».
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