Песков: Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов по поводу «открытого письма».

«Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», — сказал представитель Кремля.