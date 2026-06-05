Зеленский через российского бизнесмена просил о личной встрече с Путиным

Президент России Владимир Путин на сессии ПМЭФ сообщил, что один из российских предпринимателей недавно побывал в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским. По возвращении бизнесмен передал главе государства просьбу экс-комика о личной встрече.

Путин — о встрече российского бизнесмена с Зеленским. Видео © Life.ru

Как рассказал Путин, около трёх недель назад к нему обратился один из представителей российского бизнеса. Бизнесмен сообщил о приглашении в Киев и желании проинформировать главу государства, поскольку ожидал обсуждения двусторонних отношений. Путин подчеркнул, что не может делегировать ему полномочия или отправлять в каком-либо качестве, так как подобные вопросы требуют участия специально подготовленных государственных структур, как это было во время переговоров в Стамбуле. Он дал понять, что не может никого уполномочивать. Бизнесмен выразил намерение просто послушать и затем доложить о содержании беседы. По возвращении из Киева, где бизнесмен встретился с Зеленским, он доложил Путину, что, помимо прочего, экс-комик выразил желание встретиться лично.

Путин подчеркнул, что он никогда от встречи не отказывался. Но он не видит смысла встречаться, поскольку желание украинской стороны — остановить наше наступление, а России нужны договорённости.

«Три недели назад один наш бизнесмен мне позвонил и задал вопрос: «Меня приглашают в Киев». Я отвечаю: «Поезжай, я не могу запретить». Он поехал и встречался с автором письма... Я отвечаю: «Я никогда не отказывался». Но не вижу смысла встречаться. Смысл только для Киева, остановить наше наступление. Нам нужны договорённости», — отметил глава государства.