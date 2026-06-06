Владимир Зеленский впал в ярость после ответа президента России Владимира Путина на его открытое письмо. Об эмоциональной реакции киевского главаря рассказывает индийское издание Times of India.

В публикации под заголовком «Путин публично унизил Зеленского. Выбросил его письмо о войне на Украине в мусорку. Ярость в Киеве» говорится о резких обвинениях в адрес Москвы. Авторы фиксируют, что украинская сторона восприняла ответ Кремля крайне остро.

Обращение появилось на сайте президента Украины вечером в четверг. Зеленский подверг Москву жёсткой критике, но под конец речи предложил начать прямой диалог на нейтральной территории. Среди возможных площадок он назвал Швейцарию, Турцию и одну из стран Ближнего Востока. Также прозвучало требование участия Европы и США.

Комментируя послание на пленарном заседании ПМЭФ, Путин указал на его хамский тон. Российский лидер пояснил: контакты на высшем уровне допустимы лишь после того, как профильные специалисты выработают конкретные договорённости. Сейчас же смысла в подобной встрече нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Москва неоднократно приглашала оппонента для беседы. По его словам, если тот действительно хочет поговорить, возможность для визита в российскую столицу всегда открыта.

Ранее сообщалось, что 4 июня главарь киевского режима обнародовал открытое обращение к президенту России. Помимо предложений о начале переговорного процесса, документ содержал ряд критических выпадов в сторону российского руководства. Москва не увидела за этим жестом реальной дипломатической базы, подчеркнув расхождение риторики Киева с его фактическими действиями. В РФ считают, что публикация письма была нацелена в первую очередь на внешний пиар-эффект и мобилизацию западной поддержки, а не на практическое урегулирование конфликта.