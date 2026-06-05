В Кремле назвали письмо Зеленского «несколькими страницами хамства»

Открытое письмо Владимира Зеленского в Кремле назвали «несколькими страницами хамства». Такую оценку посланию экс-комика дал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Несколько страниц хамства и в конце одно предложение, на которое российская сторона уже давно дала ответ», — сказал он.

Ушаков также напомнил, что российская позиция остаётся неизменной: если Зеленский хочет разговаривать, пусть приезжает в Москву — там его готовы выслушать.

Ранее Владимир Путин назвал письмо Владимира Зеленского «элементами хамства» и заявил, что такой формат обращения мешает переговорам. По словам главы государства, подобная манера общения не только не помогает подготовить личную встречу, но и делает её проведение затруднительным. Путин также осудил публичное разглашение переписки. Отвечая на упоминание своего возраста, он заметил, что для политика важны не годы, а способность действовать и работать.

Напомним, в СМИ было опубликовано открытое письмо Зеленского к Путину. Киев выразил желание завершить конфликт и рассчитывал на конструктивный ответ, однако тон послания многие назвали хамским. Эксперты считают, что бывший комик использует это обращение как политический или пиар-ход. В Кремле подтвердили, что российский президент уже ознакомился с текстом.