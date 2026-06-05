Зеленский после выступления Путина на ПМЭФ согласовал СБУ новые операции

Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением в своём телеграм-канале после заявления президента России Владимира Путина на ПМЭФ. Глава киевского режима сообщил, что заслушал доклад Службы безопасности Украины о действиях за год на фронте и в рамках отдельных операций.

«Сегодня был доклад СБУ, отчёт по результатам за этот год на фронте и в операциях... И сегодня согласовал Службе безопасности Украины новые наши операции», — заявил Зеленский.

Он также попытался раскритиковать позицию президента РФ, озвученную на форуме в Санкт-Петербурге. Экс-комик заявил, что Россия якобы не стремится к завершению конфликта. Кроме того, Зеленский отдельно упомянул «улыбчивую» атмосферу в зале ПМЭФ и заявил, что давление на Россию должно усиливаться.

«Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию — больше», — высказался Зеленский.

Ранее Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что в опубликованном письме Владимира Зеленского есть «элементы хамства». По словам президента, такой формат обращения не помогает подготовке личной встречи и переговоров, а, наоборот, осложняет их. Путин также раскритиковал публичное разглашение переписки и отметил, что не отказывается от диалога, но не намерен заниматься бессодержательными обсуждениями.