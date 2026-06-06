«Лучше сдайся, пока можешь»: Зеленского готовят к мести Трампа из-за письма Путину

Президент США Дональд Трамп не оставит без внимания насмешки в свой адрес, содержащиеся в письме Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Чёрт возьми, если ты (Зеленский) думаешь, что это сойдёт тебе с рук, то спешу разочаровать. Трамп не забудет этот выпад в свою сторону. Не стоило высмеивать помощь США», — сказал он.

По мнению офицера, российский президент не зря подчеркнул роль Трампа в украинском урегулировании.

Напомним, в СМИ было опубликовано открытое письмо Зеленского к Путину. Тон политика в обращении многие сочли грубым. По мнению экспертов, Зеленский использует это послание как политический или пиар-трюк. В Кремле подтвердили, что Путин уже прочитал документ.