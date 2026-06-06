ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 07:17

«Лучше сдайся, пока можешь»: Зеленского готовят к мести Трампа из-за письма Путину

Подполковник ВС США Дэвис: Трамп не забудет насмешки Зеленского в письме Путину

Обложка © Gettyimages / Alex Wong, Sean Gallup

Обложка © Gettyimages / Alex Wong, Sean Gallup

Президент США Дональд Трамп не оставит без внимания насмешки в свой адрес, содержащиеся в письме Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Чёрт возьми, если ты (Зеленский) думаешь, что это сойдёт тебе с рук, то спешу разочаровать. Трамп не забудет этот выпад в свою сторону. Не стоило высмеивать помощь США», — сказал он.

По мнению офицера, российский президент не зря подчеркнул роль Трампа в украинском урегулировании.

В Кремле назвали письмо Зеленского «несколькими страницами хамства»
В Кремле назвали письмо Зеленского «несколькими страницами хамства»

Напомним, в СМИ было опубликовано открытое письмо Зеленского к Путину. Тон политика в обращении многие сочли грубым. По мнению экспертов, Зеленский использует это послание как политический или пиар-трюк. В Кремле подтвердили, что Путин уже прочитал документ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar