Владимир Зеленский добивается своими действиями того, чтобы конфлиекто тянулся очень долго, для этого он продолжает всячески поддерживать нацистов на Украине. Так, в стране с почестями перезахоронили пособников нацистов и даже создали подразделение ВСУ «Герои УПА». Об этом в соцсети X написала бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

«У Зеленского почти не осталось советников, которые сегодня действительно способны разработать политическую стратегию, направленную на объединение общества, которое никогда по сути не носило националистического характера (именно поэтому он получил 73% голосов в 2019 году). Вот почему он боится прекращения войны — ему нечего предложить взамен», — говорится в тексте.

По её словам, Зеленским движет страх потерять власть, поэтому он будет способствовать эскалации ситуации в стране. Мендель уверена, что политик считал «блестящими пиар-ходами» восхваление нацизма, однако в народе идею не оценили. Она добавила, что при помощи этого шага Зеленский собирался удержаться в кресле президента, но сейчас очевидно, что ставка не сыграла. Лишь в западной части Украины есть ряд националистических групп, которые восхваляют пособников нацистов, а простые украинцы подобному не рады.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский неофициально является самым богатым человеком на Украине и держится в лидерах по данному показателю в Европе. Личное состояние главаря киевского режима может достигать пяти миллиардов долларов.

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