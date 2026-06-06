ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 11:36

Власти Крыма назвали Зеленского богатейшим в Европе с состоянием в $5 млрд

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский неофициально является самым богатым человеком на Украине и держится в лидерах по данному показателю в Европе. Личное состояние главаря киевского режима может достигать пяти миллиардов долларов. Об этом рассказал в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Я очень хорошо знаю эту команду, очень хорошо знаю личность Зеленского — судьба сводила. Это богатейший человек сегодня, не только на территории Украины, но и в Европе, наверное. По инсайдерской информации, порядка $5 млрд его личное состояние на сегодня», — пояснил он.

Константинов добавил, что ближайшее окружение Зеленского, в том числе сбежавший в Израиль «кошелёк» киевского главаря Тимур Миндич, также являются очень богатыми людьми.

При этом в декларации об имуществе за 2025 год, финансы семьи Зеленского перевалили за отметку в 1 миллион долларов. Кроме того, президентская чета держит деньги на счетах в различных банках, в том числе в Цюрихе, именно там хранятся 346 483 евро.

«Чую обострение вранья»: Меркурий нашептал гадалке Ермака о новых утечках по «делу Миндича»
«Чую обострение вранья»: Меркурий нашептал гадалке Ермака о новых утечках по «делу Миндича»

Ранее были раскрыты катастрофические масштабы коррупции на Украине при Зеленском. По словам экс-премьера страны Николая Азарова, экс-комик берёт взятки в размере 30% бюджетов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar