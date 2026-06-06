Владимир Зеленский неофициально является самым богатым человеком на Украине и держится в лидерах по данному показателю в Европе. Личное состояние главаря киевского режима может достигать пяти миллиардов долларов. Об этом рассказал в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Я очень хорошо знаю эту команду, очень хорошо знаю личность Зеленского — судьба сводила. Это богатейший человек сегодня, не только на территории Украины, но и в Европе, наверное. По инсайдерской информации, порядка $5 млрд его личное состояние на сегодня», — пояснил он.

Константинов добавил, что ближайшее окружение Зеленского, в том числе сбежавший в Израиль «кошелёк» киевского главаря Тимур Миндич, также являются очень богатыми людьми.

При этом в декларации об имуществе за 2025 год, финансы семьи Зеленского перевалили за отметку в 1 миллион долларов. Кроме того, президентская чета держит деньги на счетах в различных банках, в том числе в Цюрихе, именно там хранятся 346 483 евро.

Ранее были раскрыты катастрофические масштабы коррупции на Украине при Зеленском. По словам экс-премьера страны Николая Азарова, экс-комик берёт взятки в размере 30% бюджетов.