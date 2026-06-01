Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о размахе воровства на территории Незалежной. Он подчеркнул, что коррупция долгие годы остаётся большой проблемой страны, но после госпереворота 2014 года, уже при Петре Порошенко* и главным образом благодаря ему, она приобрела системный характер.

Коррупция привела к абсолютному антирейтингу самого Порошенко*, его возненавидели 80% граждан. На этом фоне Владимир Зеленский, который заверял, что «начнутся посадки», получил определённое доверие украинцев и стал главой страны.

Однако Зеленский и его окружение из «Квартала 95» вывели на более высокий уровень систему по сбору денег абсолютно со всех бюджетных программ, вплоть до поселковых советов. По словам экс-премьера, сейчас киевский режим берёт взятки в размере 30% бюджетов.

«Система откатов продолжит работать вовсю. Например, какой-то город или область за бюджетную программу на ремонт или строительство зданий должны будут 20–30% обналичить и «возвратить в казну». То есть в кошелёк Зеленского и его окружения», — отметил собеседник kp.ru.

Ранее Николай Азаров заявил, что Владимиру Зеленскому следовало бы добровольно уйти в отставку. Он призвал главу киевского режима сложить полномочия на фоне коррупционного скандала на Украине.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.