13 мая, 17:52

«Вопрос времени»: Азаров заявил, что Зеленскому всё равно на возможные обвинения в коррупции

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что действующему главе государства Владимиру Зеленскому рано или поздно предъявят прямые обвинения в коррупции. Своим прогнозом политик поделился в одной из социальных сетей.

По его мнению, пока сложно предсказать последствия действий американцев в отношении киевского режима. Путь бывшего главы офиса президента Андрея Ермака очевиден — суд и приговор, поскольку выдвинутые ему обвинения очень серьёзные и грозят большим сроком. Что касается Владимира Зеленского, то, если он нужен Штатам, то останется в своём кресле, несмотря на любые обвинения.

«Настоящий марионеточный режим. Но поскольку режим Зеленского — это организованная преступная группировка, то лишь вопрос времени, когда ему предъявят прямые обвинения», — написал Азаров.

Неизвестный бросил яйцо в Андрея Ермака после заседания суда

Напомним, экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака обвинили в отмывании денег, хотя сам он вину не признаёт. Прокуратура настаивает на его аресте с залогом в 180 миллионов гривен (более 300 миллионов рублей). Сегодня Ермак пришёл на второе слушание в Высший антикоррупционный суд, где заявил, что у него нет такой суммы. Мера пресечения будет избрана завтра, 14 мая.

