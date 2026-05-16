16 мая, 06:15

Азаров призвал Зеленского уйти в отставку на фоне коррупционного скандала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому следовало бы добровольно уйти в отставку на фоне коррупционного скандала в стране.

«По-хорошему бы, конечно, ему необходимо самому подать в отставку», — сказал он ТАСС.

Азаров связал свою позицию с разгоревшимся на Украине коррупционным скандалом, который, по его словам, приобрёл масштабный характер. Он отметил, что ситуация в стране, как он считает, не имеет аналогов в мире. По его утверждению, под подозрением оказалось не только ближайшее окружение главы государства, но и сам президент.

Отдельно Азаров упомянул бывшего руководителя ОП Украины Андрея Ермака. Он заявил, что через него якобы проходили ключевые распоряжения и международные контакты. По словам Азарова, в текущих обстоятельствах доверие к действующей власти серьёзно подорвано. Он подчеркнул, что развитие событий вызывает вопросы у наблюдателей.

Также политик связал свои выводы с публикациями, которые в публичном поле называют «плёнками Миндича». Именно они, как он считает, стали частью коррупционного скандала. В завершение Азаров отметил, что при таких обстоятельствах действующему руководству страны, по его мнению, следовало бы принять политическое решение об уходе с должности.

Ранее в Европарламенте допустили, что Владимир Зеленский может столкнуться с антикоррупционными расследованиями. Подобное развитие событий возможно в случае смены политического руководства на Украине.

Милена Скрипальщикова
