Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 05:09

Евродепутат заявил, что Зеленский может стать фигурантом антикоррупционных дел

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский после ухода с поста может стать фигурантом антикоррупционных расследований. Об этом он сказал в беседе с РИА «Новости».

По словам политика, такой сценарий возможен, если украинского лидера заменит другой политик. Картайзер также отметил, что именно коррупция остаётся одним из главных препятствий для вступления Украины в Евросоюз.

На этой неделе Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о предъявлении обвинений Андрею Ермаку по делу о легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Позже Высший антикоррупционный суд постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Сам он заявил, что таких средств у него нет, а защита намерена обжаловать решение суда.

Депутат Рады Дмитрук: Арест Ермака запустил этап разрушения власти Зеленского
Депутат Рады Дмитрук: Арест Ермака запустил этап разрушения власти Зеленского

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar