Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский после ухода с поста может стать фигурантом антикоррупционных расследований. Об этом он сказал в беседе с РИА «Новости».

По словам политика, такой сценарий возможен, если украинского лидера заменит другой политик. Картайзер также отметил, что именно коррупция остаётся одним из главных препятствий для вступления Украины в Евросоюз.