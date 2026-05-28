Запад не осмелится развязать ещё один конфликт, если Белоруссия и Россия серьёзно отреагируют на провокацию против Минска. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По словам Азарова, западные страны «всё время подталкивают Украину к провоцированию конфликтов уже не только с Россией, но и с Белоруссией». Он также отметил, что визит в Киев белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, признанной в Белоруссии виновной в госизмене, свидетельствует об организации крупномасштабной провокации.

Всё будет зависеть от того, как отреагирует на это Белоруссия и союзность Белоруссии и России.

«Если будет серьёзное предупреждение, звучащее серьёзно, вряд ли они осмелятся на развязывание ещё одного конфликта», — подчеркнул политик.

Ранее в России предупредили о провокациях Украины на территории Республики Беларусь, где размещено тактическое ядерное оружие и ракеты «Орешник». Отмечалось, что целями могут стать места хранения ядерных боеприпасов и пусковые установки.