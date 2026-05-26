Охота на «Орешник»: В России предупредили о провокациях Украины в Белоруссии

Украина может готовить провокации против объектов на территории Белоруссии, где размещено тактическое ядерное оружие и ракеты «Орешник». Такое мнение «Газете.ru» высказал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, целями могут стать места хранения ядерных боеприпасов и пусковые установки. Эксперт допускает, что Киев попытается выяснить их расположение, чтобы устроить диверсию. Леонков напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко понимает неизбежность провокаций и не допустит агрессии.

Сам факт, что Украина начала возводить круговую оборону в населённых пунктах у границы с Белоруссией, говорит, по мнению аналитика, о потенциальных провокациях и атаках дронов ВСУ на соседнюю территорию.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский готовит Волынскую область к круговой обороне из-за «угроз» от Минска. Данный регион находится в приграничной с Белоруссией зоне. Глава Ковельской районной военной администрации Ольга Черен отметила, что Зеленский уже провёл соответствующее совещание.