Охота на «Орешник»: В России предупредили о провокациях Украины в Белоруссии
Эксперт Леонков: Украина может атаковать места хранения «Орешника» в Белоруссии
Обложка © ChatGPT
Украина может готовить провокации против объектов на территории Белоруссии, где размещено тактическое ядерное оружие и ракеты «Орешник». Такое мнение «Газете.ru» высказал военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, целями могут стать места хранения ядерных боеприпасов и пусковые установки. Эксперт допускает, что Киев попытается выяснить их расположение, чтобы устроить диверсию. Леонков напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко понимает неизбежность провокаций и не допустит агрессии.
Сам факт, что Украина начала возводить круговую оборону в населённых пунктах у границы с Белоруссией, говорит, по мнению аналитика, о потенциальных провокациях и атаках дронов ВСУ на соседнюю территорию.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский готовит Волынскую область к круговой обороне из-за «угроз» от Минска. Данный регион находится в приграничной с Белоруссией зоне. Глава Ковельской районной военной администрации Ольга Черен отметила, что Зеленский уже провёл соответствующее совещание.
