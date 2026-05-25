В Волынской области на западе Украины жителей начали готовить к «круговой обороне». Регион находится в приграничной с Белоруссией зоне. Об этом заявила глава Ковельской районной военной администрации Ольга Черен, которую цитирует издание «Общественное. Новости». По её словам, Владимир Зеленский уже провёл соответствующее совещание.

«Мы присутствовали на этом совещании и также главы общин приграничных территорий, которые принимают активное участие в усилении границы, в круговой обороне своих населённых пунктов», — сказала Черен.

Она добавила, что власти предупредили даже о возможной эвакуации жителей области в случае «угрозы» безопасности.

К слову, журналисты считают, что слова Зеленского о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии нужны ему для оправдания собственной атаки на Минск. По их мнению, Киев мог бы представить удар по соседней стране как вынужденную превентивную меру. Политик объявил о «укреплении границы с Белоруссией», объяснив это необходимостью усиления безопасности. Глава киевского режима утверждает, что Минск готовит «армию для вторжения», чем пугает европейских союзников, выделяющих в итоге ещё больше денег.