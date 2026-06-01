На этой неделе возможны новые сливы информации по «делу Миндича». Такое «пророчество» в личном блоге опубликовала гадалка экс-главы ОП Украины Андрея Ермака Вероника Фэншуй (Аникиевич). Свой прогноз она подкрепляет астрологическим аспектом — на ситуацию якобы повлияет ярко проявившийся квадрат Меркурия и Нептуна.

«У носителей-активистов начнётся обострение, и вранья они будут изрыгать из себя ещё больше», — пишет она.

Также «гадалка» считает, что близкие к Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) журналисты и общественники так активно раскручивают дело против окружения Владимира Зеленского именно потому, что в их личных гороскопах присутствует напряжение между этими же небесными телами.

Напомним, в ноябре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины объявили о проведении масштабной операции «Мидас». Целью расследования стало раскрытие крупной коррупционной схемы в энергетике, которую, по версии следствия, возглавлял бизнесмен Тимур Миндич.

Фигурант покинул территорию Незалежной за несколько часов до обысков и сейчас находится в Израиле. НАБУ заочно предъявило ему обвинения и начало публиковать фрагменты записей разговоров из его квартиры — всего в распоряжении следователей имеется около тысячи часов аудиозаписей. Пытаясь отгородиться от скандала, Владимир Зеленский в ноябре ввёл санкции против Миндича и фигурировавшего в том же деле финансиста Александра Цукермана. Примечательно, что меры против них применили лишь как против граждан Израиля и сроком на три года. В то время как против своих реальных оппонентов киевский главарь вводит ограничения как против граждан Украины и сроком на десять лет.