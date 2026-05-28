Веронику Аникиевич, гадалку экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака, назвали в честь родственницы-партизанки. Об этом рассказала её тётя Вера Валентиновна.

«Стала смотреть телевизор, и её показали. Думаю: господи, это же Вера наша, Вера Аникиевич. Не скажу, что мне приятно было, что имя моей родни полощут в таких водах ермаковских», — цитирует тётю RT.

Тётя гадалки Ермака рассказала о племяннице Аникиевич. Видео © RT

Женщина неприятно удивилась, увидев племянницу в новостях. Она считает, что связь с украинскими властями бросила тень на семью. В семье гадалку звали Верой — отец дал имя в честь матери, воевавшей против нацистов. В Киеве Аникиевич стала использовать имя Вероника — на европейский лад.

Отец Фёдор Николаевич конфликтовал с дочерью из-за её антироссийских взглядов. Пенсионер поддерживает Россию, живёт в освобождённой части Херсонской области. После споров в Киеве они расстались напряжённо. Тётя предположила, что на позицию Аникиевич повлиял мужчина — возможно, сам Ермак.

Семья астролога Аникиевич продала имущество на Украине. Родственники разместили средства в российских банках и оформили гражданство РФ. Отец гадалки Ермака Фёдор Николаевич Аникиевич также получил российский паспорт. Он внёс на депозит свыше 500 тысяч рублей.