Семья гадалки Ермака перебралась в Россию, получила паспорта и копит капитал

Семья гадалки экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака продала всё имущество на Украине, положила деньги на счета в российских банках и оформила гражданство РФ. Об этом узнал Mash. Вероника Фэншуй (настоящая фамилия Аникиевич) и сама говорит на русском языке.

43-летний зять Вероники Фэншуй (она же Аникиевич) — Александр Олейник — числился помощником капитана в морской судоходной компании. Он получал приличную зарплату, превышающую 100 тысяч рублей в месяц. Мужчина решил переехать в Россию в 2023 году. Вместе с ним в Ростов-на-Дону уехали жена Ольга и двое сыновей. Ольга — родная сестра гадалки Ермака. Она устроилась в России на работу в строительную фирму. Позже семья перебралась в Москву. Сыновья готовились к сдаче ЕГЭ и дальнейшей учёбе в РФ.

Сейчас семья уехала в Херсонскую область, ушла из соцсетей и не отвечает на звонки журналистов. Известно, что и отец гадалки Ермака, Фёдор Николаевич Аникиевич, тоже получил российский паспорт и вложил в банк больше полумиллиона рублей.