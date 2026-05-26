Семья гадалки Ермака перебралась в Россию, получила паспорта и копит капитал
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / veronika.danilenko.9
Семья гадалки экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака продала всё имущество на Украине, положила деньги на счета в российских банках и оформила гражданство РФ. Об этом узнал Mash. Вероника Фэншуй (настоящая фамилия Аникиевич) и сама говорит на русском языке.
Семья сестры гадалки Ермака. Фото © Telegram / Mash
43-летний зять Вероники Фэншуй (она же Аникиевич) — Александр Олейник — числился помощником капитана в морской судоходной компании. Он получал приличную зарплату, превышающую 100 тысяч рублей в месяц. Мужчина решил переехать в Россию в 2023 году. Вместе с ним в Ростов-на-Дону уехали жена Ольга и двое сыновей. Ольга — родная сестра гадалки Ермака. Она устроилась в России на работу в строительную фирму. Позже семья перебралась в Москву. Сыновья готовились к сдаче ЕГЭ и дальнейшей учёбе в РФ.
Отец гадалки Ермака. Фото © Telegram / Mash
Сейчас семья уехала в Херсонскую область, ушла из соцсетей и не отвечает на звонки журналистов. Известно, что и отец гадалки Ермака, Фёдор Николаевич Аникиевич, тоже получил российский паспорт и вложил в банк больше полумиллиона рублей.
Напомним, обвиняемый в коррупции экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак оказался связан с гадалкой по имени Вероника Фэншуй. Женщина давала советы чиновнику по кадровым вопросам, рекомендовала ему покинуть Украину и «помогала» с карьерой. Сам Ермак в ходе судебного заседания от связи с гадалкой отрёкся. Сейчас СБУ просят проверить женщину на связи с ФСБ.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.