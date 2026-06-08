«Евротройка» в Лондоне выступила за участие США и ЕС в диалоге с РФ по Украине

Лидеры Великобритании, Франции и Германии выступили за участие Европы и США в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Стороны также настаивают на сохранении заморозки российских активов до завершения боевых действий. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне.

Участники саммита поддержали идею прямого диалога между Киевом и Москвой. При этом они подчеркнули, что США и европейские страны должны активно участвовать в этом процессе. Политики добавили, что Европа должна играть важную роль в любом урегулировании.

В заявлении перечислили условия для достижения долгосрочного мира. Стороны призывают к немедленному прекращению всех боевых действий. Переговоры они предлагают проводить на основе текущей линии боевого соприкосновения.

Лидеры трёх стран выступают против силового изменения границ Украины. Они настаивают на юридически обязательных гарантиях безопасности для Киева. Среди таких мер — развёртывание иностранного военного контингента с участием стран из коалиции желающих.

Представители «евротройки» также заявили, что размораживать и возвращать России заблокированные на Западе суверенные активы нельзя до окончания конфликта. Кроме того, Москва, по их мнению, должна возместить весь ущерб Украине.

«В любой сделке должны быть заложены гарантии интересов европейской безопасности. Любые элементы переговоров, касающиеся ЕС и НАТО, должны согласовываться соответственно с ЕС и его государствами-членами, а также с союзниками по НАТО», — гласит коммюнике.

Владимир Зеленский прилетел в Лондон на встречу с европейскими лидерами, но опоздал на неё. Макрон, Мерц и Стармер начали обсуждение возможных переговоров с Москвой без киевского лидера. Политики искали пути урегулирования ситуации на Украине.