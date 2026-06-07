Бывший глава правительства Польши Лешек Миллер расценил прибытие в Варшаву руководителя офиса Зеленского Кирилла Буданова* как провокационный шаг. Своим мнением политик поделился в эфире телеканала Polsat News.

Он обратил внимание на выбор персоны для визита. По словам экс-премьера, украинский главарь мог бы направить руководителя внешнеполитического ведомства или его заместителя.

Миллер пояснил, что прибывший представитель Киева «придерживается жёсткой пробандеровской линии». Именно этот факт, по мнению бывшего премьера, придаёт поездке неоднозначный характер.

Политический деятель подчеркнул, что это уже не первый подобный выпад против Варшавы и напомнил о присвоении одной из бригад ВСУ почётного наименования «имени героев УПА**».

Визит чиновника в польскую столицу Миллер без колебаний обозначил как «провокацию номер два». Таким образом, действия Киева вызывают растущее раздражение у части истеблишмента соседней страны.

Напомним, ранее Владимир Зеленский принял участие в церемонии перезахоронения останков одного из лидеров ОУН** Андрея Мельника в Киевской области. Вскоре после этого украинский главарь присвоил центру спецопераций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «имени героев УПА**».

Подобная политика героизации ОУН-УПА** вызвала острую реакцию в Польше, где эти формирования рассматриваются как каратели, ответственные за гибель десятков тысяч поляков на Волыни. Глава государства Кароль Навроцкий уже 8 июня планирует внести на рассмотрение капитула вопрос о лишении Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. Бывший премьер-министр Лешек Миллер охарактеризовал действия Зеленского как «плевок в лицо» польскому народу, а экс-президент Влодзимеж Скалик назвал произошедшее беспрецедентным скандалом.

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