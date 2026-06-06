Министр обороны Польши напомнил Буданову* о красных линиях

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш провёл встречу с главой офиса Зеленского Кириллом Будановым* из-за скандала с соединением ВСУ, который назвали в честь деятелей Украинской повстанческой армии (УПА)**. Он потребовал переименовать подразделение.

Поляки выступили резко против. Косиняк-Камыш написал, что Польша и Украина — партнёры по безопасности, но в вопросах истории должны говорить правду. Он заявил, что память о жертвах Волынской резни не подлежит обсуждению, и есть границы, которые переступать нельзя.

«Сегодня, во время встречи с Кириллом Будановым* я чётко изложил ожидания Польши относительно решения назвать одну из воинских частей в честь УПА**. Память о жертвах на Волыни не подлежит обсуждению», — написал министр обороны Польши.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. ** Запрещённая в России экстремистская организация.