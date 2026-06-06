Министр обороны Польши напомнил Буданову* о красных линиях
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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш провёл встречу с главой офиса Зеленского Кириллом Будановым* из-за скандала с соединением ВСУ, который назвали в честь деятелей Украинской повстанческой армии (УПА)**. Он потребовал переименовать подразделение.
Поляки выступили резко против. Косиняк-Камыш написал, что Польша и Украина — партнёры по безопасности, но в вопросах истории должны говорить правду. Он заявил, что память о жертвах Волынской резни не подлежит обсуждению, и есть границы, которые переступать нельзя.
«Сегодня, во время встречи с Кириллом Будановым* я чётко изложил ожидания Польши относительно решения назвать одну из воинских частей в честь УПА**. Память о жертвах на Волыни не подлежит обсуждению», — написал министр обороны Польши.
Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий допустил возможность лишения Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла. Поводом для этого стало решение украинских властей присвоить одному из подразделений ВСУ почётное наименование в честь УПА*. В Польше сильно ждут, когда Зеленский раскается за прославление бандеровцев.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Запрещённая в России экстремистская организация.
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