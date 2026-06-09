Туск заявил, что Польша не даст Украине особых условий для вступления в ЕС

Польша не намерена блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск. При этом Варшава не собирается предоставлять Киеву особые условия на пути к членству в ЕС. По словам польского премьера, поддержка Украины не означает автоматических преференций.

«Тем не менее не будет никакого льготного тарифа с нашей стороны. Польша будет поддерживать Украину на её пути в Европу на условиях, которые будут европейскими, а также будут безопасными и выгодными для Польши», — заявил Туск.

Напомним, что курс на героизацию ОУН-УПА* спровоцировал резкое недовольство в Польше, где эти структуры считают карателями, виновными в уничтожении десятков тысяч поляков на Волыни. Сообщалось, что польский лидер Кароль Навроцкий намерен поставить вопрос о лишении Зеленского ордена Белого орла — высшей награды государства.

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