Зеленский приедет в Польшу на конференцию по теме Украины, несмотря на скандал

Владимир Зеленский всё же примет участие в Конференции по восстановлению Украины, которая пройдёт в Гданьске 25–26 июня. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее поездка была под вопросом. Причиной стал дипломатический скандал после того, как украинскому подразделению ССО присвоили почётное название «имени Героев УПА*». В Польше к этой организации относятся резко негативно из-за событий Волынской трагедии.

Тем не менее, как утверждают источники в польском правительстве, конфликт не повлиял ни на проведение мероприятия, ни на участие украинского лидера. Официальные лица Варшавы и Киева не стали комментировать ситуацию до начала конференции.

Конференция впервые пройдёт в Польше и соберёт до 5 тысяч участников — глав государств, представителей ЕС, министров, послов и бизнесменов. Ожидается подписание десятков соглашений и контрактов по восстановлению Украины. Ранее Зеленский уже участвовал в аналогичных мероприятиях в Лондоне, Берлине и Гааге. В этом году местом выбрали Гданьск из-за логистических преимуществ и близости к границам Украины.

Ранее Life.ru писал, что Польша дала Украине несколько дней на пересмотр решения о присвоении подразделению ВСУ наименования «имени героев УПА*». Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич призвал Зеленского изменить это название.

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