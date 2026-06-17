Главарь киевского режима Владимир Зеленский может использовать ухудшение отношений с Польшей для мобилизации украинского общества против Варшавы. Об этом заявил профессор Варшавского университета Адам Веломски в социальной сети X.

По мнению эксперта, Зеленский заинтересован в том, чтобы польская сторона лишила его государственной награды. Веломски считает, что такой шаг позволит экс-комику представить спор с Варшавой как часть внешнего давления на Киев.

«По моему мнению, Зеленский хочет, чтобы поляки отобрали у него орден. Тогда он сможет провести националистическую мобилизацию украинцев не только против России, но теперь и против Польши. Это создаст ощущение окружения и необходимости сплотиться вокруг его собственной персоны», — отметил он.

Профессор также заявил, что польские СМИ не до конца оценивают ухудшение отношений между Киевом и Варшавой. По его словам, из-за этого в Польше не видят угрозу, которая может исходить от главаря киевского режима.

Поводом для спора стало участие Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. После этого президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть вопрос о лишении Зеленского высшей государственной награды. Навроцкий также заявил, что его возмущает героизация людей, которых в Польше считают преступниками. Он отметил, что действия Киева вызывают у него разочарование.

Ранее сообщалось, что Польша дала Владимиру Зеленскому несколько дней на пересмотр названия одного из подразделений ВСУ. Варшава потребовала изменить решение о присвоении воинской части названия «Имени героев УПА*». Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич в эфире телеканала Republika. По словам Лескевича, у главаря киевского режима ещё есть время для того, чтобы подразделение получило другое наименование. Польская сторона ждёт реакции Киева на свои претензии. При этом официального ответа от украинских властей на момент заявления не поступало.

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