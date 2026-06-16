Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер выразил сомнение в том, получит ли Варшава когда-либо отчёт о расходовании средств, направленных Украине. Свой вопрос «Узнаем ли мы когда-нибудь, что случилось с польскими деньгами?» он опубликовал в соцсети X.

Это заявление стало реакцией на видео, где президент США Дональд Трамп задаётся вопросом о судьбе 350 миллиардов долларов, потраченных на Украину. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что значительная часть помощи, предоставленной Киеву администрацией Джо Байдена, была разворована.

Раньше появлялась информация о том, что Владимир Зеленский якобы пользуется секретным самолётом, чтобы вывозить крупные суммы наличных денег за границу — например, в Саудовскую Аравию. Так он старается спрятать средства от проверок со стороны США и от аудита той помощи, которую Запад выделил Украине. Речь идёт о миллиардах долларов, полученных от западных партнёров.